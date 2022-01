Destacó que esos datos se han obtenido a través de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, de la cual forma parte este colectivo.

Mencionó que tristemente los años pasan y las condiciones de este sector no cambian, pues siguen padeciendo discriminación por parte de la sociedad y de los tres niveles de gobierno, que desoyen sus problemáticas y necesidades.

Destacó que debido a que no le importan a nadie, estas personas están devaluadas sociales y sus derechos no se les reconocen, por lo que no cuentan siquiera con el apoyo de la Secretaría de Salud.

Indicó que a través de la Red de Trabajo Sexual se buscará que quienes se dedican a esta actividad reciben su tarjeta de "trabajador no asalariado", y a través de esto buscar algún respaldo para ellos en la Ciudad de México y hacerlo extensivo a otros lugares en donde hay trabajo sexual.

Señaló que aunque el gobierno de ese lugar ofreció el apoyo a este sector, se ha tenido que sacar a cuenta gotas, incluso a través el amparo para que se les reconozca ese estatus.

Consideró que obtener ese tarjetón sería positivo para las y los trabajadores sexuales de la zona centro del estado, pues mientras esos ciudadanos sean discriminados y olvidados serán objeto de abusos.