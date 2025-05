Explosión en la Orizaba-Mendoza reveló carencias en la atención a emergencias: alcalde de Nogales

El accidente que se registró la noche del jueves sobre la autopista 150D Orizaba-Mendoza con la explosión de una unidad que llevaba 30 mil litros de combustóleo evidenció que aún hace falta una mejor respuesta por parte de los grupos de emergencia, consideró el alcalde de Nogales, Ernesto Torres Navarro.

Mencionó que aunque se controló el tema, no se podía apagar el combustible porque no se tenía lo necesario.

Indicó que por fortuna el percance no dejó pérdida de vidas qué lamentar, aunque sí hubo algunas afectaciones a dos viviendas y un vehículo.

"Hubo dos domicilios afectados, uno al parecer de Nogales, otro de Mendoza, también hubo un vehículo calcinado de una persona de Mendoza que iba para su domicilio y le tocó el accidente", mencionó.

El presidente municipal indicó que son hechos lamentables y en cuanto se supo del incidente pidió a la población mantenerse informada a través de la página y medios de comunicación serios, porque comenzaron a correr rumores en redes sociales de que habían explotado los ductos, pero no fue así, y mucha gente sólo se alarmó.

Torres Navarro apuntó aunque se movilizaron grupos de emergencia de Nogales, Mendoza y otros municipios vecinos que acudieron a apoyar, se vio que falta que estén mejor equipados para estas situaciones.

Apuntó que el paso de unidades con combustibles y productos químicos por la autopista o la vía férrea es constante en la zona, por lo que es un peligro latente y deben estar preparados para hacer frente a estas contingencias.

El alcalde agregó que en redes sociales se mencionó que se estaban registrando asaltos por los vehículos que estaban varados por el accidente, por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal y municipal a la zona de Balastrera, pero no encontraron nada, por lo que posiblemente sólo fueron rumores.

Invitó a la población a que cuando ocurra una contingencia esté atenta a los canales oficiales, por ejemplo la página del ayuntamiento o los medios de comunicación reconocidos, y no hagan caso de rumores ni tampoco compartan mensajes no verificados en las redes sociales, pues sólo se causa alarma con situaciones que muchas veces no son ciertas.