Una experiencia increíble; regiomontano tras un mes en el Pico de Orizaba

"Fue una experiencia increíble, estuve un mes en la cima del Pico de Orizaba, veía los paisajes, las plantas, los colores de la montaña; es increíble ver las estrellas y te conectas de una manera impresionante, ves el volcán en la noche, ves el blanco de la nieve, fue algo increíble", dijo el regiomontano de 23 años de edad David Villarreal, luego de descender de la montaña más alta de México y en donde permaneció un mes.

"Bajas y empiezas a ver otras plantas porque arriba no hay mucha flora, de hecho no hay, me sentía como en otro planeta viendo tanta diversidad, tantas flores, todo muy bonito. Sentí una impresión y enamoramiento de estar ahí, ver tanta diversidad fue toda una experiencia y agradezco mucho y vamos a ver qué sigue trayendo la vida".

El microempresario aseguró que el principal objetivo que lo impulsó a ascender esta montaña fue el amor de transmitir ese afecto a la naturaleza y a la superación personal.

Mencionó que esta travesía le deja mucho aprendizaje, además de que se siente privilegiado al haber estado en ese lugar.

"Decidí a esta montaña por ser la más alta de México, y al ser muy fría y tener hielo estaba seguro que iba a tener un crecimiento importante y así fue, realmente me siento definitivamente privilegiado y fuerte, ahorita estoy como si nada y mentalmente ya me sentía fuerte pero ahorita lo reforcé aún más".

David Villareal reiteró que disfrutó cada instante, a pesar de que las temperaturas bajaron hasta menos 5 grados Celsius o menos.

El joven, quien se considera "una persona muy humana y humilde", subrayó que los seres humanos no necesitan de muchas cosas para ser felices, pues la felicidad está en su familia y en su entorno.

El regiomontano afirmó que una vez que se recupere financieramente estará trazando sus siguientes objetivos deportivos, pues tiene pensado viajar y subir montañas de mayor nivel como el Aconcagua y el Everest, así como otras montañas en Perú, Bolivia y Los Himalayas.

"Tengo como retos pero siempre voy un paso a la vez y ahorita esto es lo que tocaba y seguimos avanzando".

Cuestionado si tiene planeado regresar al Pico de Orizaba el aficionado dijo que sí, aunque no definió fecha.

"Sí tengo pensado regresar, no sé cuándo, sinceramente no tengo definido qué es lo que quiero, vamos a seguir viajando mi hermano y yo, vamos a subir un par de montañas por aquí dentro de México y regresando a Monterrey vamos a conseguir los recursos para ir a otros lugares".

Recordó que él y su hermano, de 21 años, son pequeños microempresarios y actualmente tienen una empresa de salsas, la cual pretenden convertir en multiproductos.

"Me gusta la cocina y ya tengo varios productos que estamos por lanzar, el único producto que tenemos ahorita en el mercado es una salsa que se llama ´Salsas Villas´, que es una salsa gourmet".

El deportista lamentó que en algunas partes del volcán haya encontrado restos de basura, por lo que exhortó a los turistas y montañistas a fomentar la cultura del cuidado y recoger la basura de la naturaleza y así mantener una montaña limpia.

"Falta un poco la cultura del cuidado de la naturaleza, pero en sí estaba limpia la montaña y en cuanto a nieve yo no conocí la montaña hace 20 años, dicen que tenía mucho más nieve y mucho más hielo, y ahorita cuando llegué había una buena cantidad y al final sí se estaba derritiendo ya de que quedaba poquita pero obviamente es un glaciar y está todavía cuidado".

Tras preguntarle si podría asumir retos en favor de algunas causas sociales, el regiomontano dijo que sí, aunque tendría que planificar con tiempo para poderse organizar.

Previo a su marcha a la Ciudad de México, David Villarreal exhortó a los jóvenes que utilizan a drogas a no hacerlo, pues existen mejores cosas para ser felices.

Finalmente agradeció todo el apoyo de su familia, principalmente de su papá y mamá, quienes también son amantes de la naturaleza y en su tiempo fueron Boy Scouts.

En su última publicación a través de redes sociales expresó: "Después de muchos ascensos, descensos, exploraciones y entrenamientos en solitario, hoy subimos mi hermano y yo a la cima del volcán más alto de México. Su primer ascenso, y mi último ascenso de esta ocasión. Mañana bajaremos. La vida es para vivirla, explorar, compartir, aprender y disfrutarla".

"Descubre lo que tenga sentido para ti, y ve por ello.