Exigirán colectivos aprobación de reformas al Código Civil de Veracruz

Pese a que se aplazó la fecha para discutir la propuesta de reforma al Código Civil de Veracruz y su aprobación en el Congreso, los colectivos continuarán documentándose para lograr que en una fecha extraordinaria se concrete, toda vez que no hacerlo es anticonstitucional, afirmó Hugo Miguel Sánchez Badillo, presidente de la asociación civil Todos Somos Positivos sede Orizaba.

"Tiene mucho que ver con la situación conservadora de los grupos que no están de acuerdo con los derechos humanos de todas las ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al estado de Veracruz y también tiene mucho que ver con la doble moral que se está manejando en el Congreso", citó.

Recriminó a los legisladores su actuar toda vez que se les olvida que al estar en un puesto público tienen que quitarse el color y las creencias; "y tienen más miedo a los que se diga por parte de la Iglesia que atender lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya emitió el dictamen e ignorar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos", que indican que es un delito y es anticonstitucional.

El presidente de la ONG dijo que en conjunto con la Coalición Estatal de la Diversidad estarán realizando ruedas de prensa en toda la entidad y buscarán la forma de exigirle al Congreso y a los diputados que se legisle para todos.

"Tenemos que documentarnos bien, tenemos que ver el área jurisprudencial, tenemos que checar muy bien todo esto y recordarle a todas las personas que no es un capricho, que es una necesidad que se tiene y que no somos la misma población de hace 83 años que no tenía las necesidades".

Dejó en claro que tampoco "son moda" y son ciudadanos que pagan sus contribuciones como cualquiera y merecen que sus derechos sean respetados como el de cualquier persona heterosexual.