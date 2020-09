Exigen que no haya 'dados cargados' en elección de Morena para favorecer a Muñoz Ledo

El aspirante a la secretaría general del Morena, Agustín Guerrero Castillo, señaló que ya pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia que investigue la supuesta conversación entre el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la presidenta del Consejo Nacional del mismo, Bertha Luján, en donde se manifiestan en apoyo a uno de los aspirantes a la dirigencia.

"De acuerdo a nuestro estatuto, los dirigentes no participan en el proceso, sino que tienen que hacerse a un lado en el proceso, no pueden apoyar ni a uno ni a otro. No es correcto, no es ético, el dirigente tiene que dirigir a todos, no puede tomar partido por algún aspirante, por algún candidato, es una regla de oro, da gobernabilidad a un partido", explicó.

En esa grabación, indicó, los dirigentes comentan que están apoyando a Porfirio Muñoz Ledo y Citlali Hernández, por lo que solicitó a la Comisión de Honestidad y Justicia que encabeza Héctor Díaz Polanco para que investigue esta situación que es grave.

Indicó que es algo urgente pues el proceso termina esta semana y es necesario que no afecte el desarrollo del mismo y espera que el INE también tome cartas en el asunto.

Consideró que si efectivamente se dio esa situación se deben aplicar sanciones.

Sobre sus planteamientos de alcanzar la secretaría general, el aspirante señaló que al Morena le hace falta poner orden "en la casa", unificar criterios entre los diputados locales.

Opinó que no ha habido una dirigencia que atienda a la militancia, a las bases y simpatizantes y hay lugares donde ni siquiera hay oficinas, por lo que en muchos lugares se ha quedado a deber a la ciudadanía.

Guerrero Castillo realizó una gira por esta ciudad en donde sostuvo reuniones con militantes del partido y les dio a conocer sus propuestas.

Cabe mencionar que la visita del aspirante a la secretaría general fue promovida por liderazgos jóvenes, como Miguel Trujeque, Esaú Flores y Mario Méndez, entre otros.