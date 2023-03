Exigen poner alto a ´arrancones´ de motociclistas en Misantla

En la localidad de Palpoalaixcán perteneciente al municipio de Misantla, sus habitantes alzan la voz debido a que se registran los llamados ´arrancones´ con motocicletas, a lo que solicitan a la autoridad encargada que aplique el reglamento o en todo caso que se lleve a cabo algún tipo de operativo sorpresa para poder frenar estas locas carreras.

Algunos de los comuneros explican que han estado viendo en redes sociales como se ha estado elevando el número de accidentes de motocicletas, tanto en la cabecera municipal como en las diversas carreteras, a lo que señalan que en su mayoría de estos casos se debe a la falta de precaución, indico Pedro Fabián Flores Díaz.

"Aquí es un problema con los de las motos, conducen a exceso de velocidad; he topado muchos que van demasiado rápido y algunos incluso rebasan por el lado derecho, cuestión que no debería de ser, la mayoría son chavos que no miden el peligro, no sé qué piensan ellos cavilan quizás que las calles o carreteras nada más son de ellos; no miden las consecuencias y lo peor de todo esto es que no respetan, les vale todo".

Flores Díaz agrega que una de las zonas que se ha convertido en un verdadero peligro es en la zona escolar de la localidad, poniendo en riesgo a los niños y jóvenes, así como a las amas de casa que llevan a sus hijos a la escuela.

"No entienden manejan con una falta de responsabilidad; no respetan la vialidad, ya falta un llamado de atención y que los regulen o que el delegado o director de tránsito que se ponga las pilas y que hagan operativo sorpresa para que apliquen la ley, o tal vez van a querer hacer algo cuando se vea un accidente, que es lo más común que hacen las autoridades, en el kínder, la primaria y telesecundaria hacen falta reductores de velocidad, pero pues no se hace nada".