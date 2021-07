Exigen intervención de CGJ tras desaparición de la abogada Maribel Sánchez en Orizaba

"Necesitamos comunicar nuestro miedo, nuestra preocupación y nuestra desconfianza con todo esto que está pasando. Ayer el gabinete del gobierno federal estuvo visitando el estado para hablar de la situación que estamos pasando y es terrible hoy amanecer con la noticia de que una compañera de nosotros, que salió de estas instalaciones, después de desahogar una audiencia, se encuentra desaparecida. Hasta este momento, no sabemos nada, la familia ya tomó sus precauciones, ya denunció la desaparición de nuestra compañera Maribel Sánchez Villalvazo", dijo Elizabeth Orozco Núñez, integrante del Foro Metropolitano.

PUBLICIDAD

Recalcó que, al momento, se está investigando la desaparición de la abogada y al mismo tiempo están solicitando seguridad, ya que, a la fecha, no hay cámaras de seguridad en toda la entrada al Centro Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba.

PUBLICIDAD

"No hay donde pedir auxilio, necesitamos seguridad, necesitamos hacer nuestro trabajo, independientemente de los asuntos que llevamos, necesitamos estar en un entorno seguro, que esto no vuelva a suceder. Tenemos la incertidumbre de no saber si vamos a regresar o no a casa".

PUBLICIDAD

Reiteró que los abogados del Foro Metropolitano exigen seguridad, ya que las audiencias pueden darse a cualquier hora del día.

PUBLICIDAD

"Se supone que aquí es un centro de justicia y que hay una base de la Policía Ministerial, que están armados y que son expertos en el manejo. Sin embargo, los caminos se encuentran en la desprotección total, en cualquier punto podemos ser interceptados y levantados".

PUBLICIDAD

Ante tal situación, los litigantes hicieron el llamado a las autoridades del gobierno estatal para que se investigue y se dé con el paradero de la abogada Maribel Sánchez Villalvazo.

"Pedimos al gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) que haga lo necesario para que se realice la investigación y localice a la compañera. Es importante que el gremio jurídico se sienta seguro de andar en su trabajo, solicitando la justicia para todos los ciudadanos".