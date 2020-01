Exigen familiares de comerciantes desaparecidos avances en investigaciones

Familiares de siete comerciantes desaparecidos en el municipio de Ixtaczoquitlán protestaron durante el evento de la Conmemoración del 113 aniversario de los Mártires de Río Blanco, exigiendo su inmediata aparición con vida.

Los manifestantes aseguraron que antes de dar inicio con su protesta uno de los familiares fue detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por lo que se habría incurrido en la violación de sus derechos humanos y abuso de autoridad.

"La denuncia está hecha desde el día en que ellos desaparecieron (26 de octubre) y nadie nos ha podido dar la cara, el gobernador Cuitláhuac estuvo por atendernos pero a la mera hora huyó y es por eso que continuamos buscando quien nos apoye", dijeron.

Las mujeres acusaron a los elementos de Seguridad Pública de haber "levantado" a uno de sus compañeros cuando pretendían iniciar con su manifestación.

"Resulta de ahorita uno de nuestros compañeros lo levantan los estatales, que porque somos unos delincuentes que estamos acá manifestándonos, cuando sólo exigimos la aparición de nuestros familiares", dijeron.

Reiteraron que al familiar de uno de los desaparecidos lo detuvieron con el pretexto de que estaba encabezando la manifestación.

"Se lo llevaron aun cuando no iniciaba la manifestación, todavía no sacábamos las lonas y ya lo estaban subiendo a la patrulla, yo tengo las fotos y eso es abuso de autoridad, no se los pueden estar llevando nada más porque sí", externaron.

Los familiares de los desaparecidos afirmaron que las investigaciones continúan paradas y tanto el Gobierno del Estado como el municipal se niegan a atenderlos y agilizar las indagatorias para dar con el paradero de los tianguistas que fueron objeto de una desaparición forzada el pasado 26 de octubre por parte de elementos de seguridad de Ixtaczoquitlán.

"Todos nos dicen que no les compete, y a los que les compete por instrucciones superiores no nos hacen caso. En la Fiscalía tenemos tres meses y no hay nada, ni un avance ni nada".