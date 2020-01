Exigen a Pemex pagos por daños en cultivos de Ixtaczoquitlán

Exigiendo el pago por daños a sus cultivos desde el 2011 hasta el 2017, alrededor de 50 habitantes de la congregación Zapoapan, del municipio de Ixtaczoquitlán, protestan a las afueras de la subestación de Pemex Logística Sector Ductos en Ciudad Mendoza.

"Pemex no ha pagado al campesino que cultiva sus tierras, los daños ocasionados por Pemex datan desde el 2011 hasta el 2018 y no les han pagado nada, hicieron algunos pagos parciales que fueron mínimos pero faltan bastantes compañeros más", señaló el abogado defensor Carlos Tress.

Detallo que son un total de 70 campesinos los afectados, mismos que cuentan con una o dos hectáreas de tierra para siembra que han resultado ser pérdida total.

"Los daños van desde la quema de la caña hasta la afectación de la flor del café y la contaminación total del ducto de Pemex. Tenemos registradas alrededor de 70 quejas de las cuales por lo regular cada uno tiene de una a dos hectáreas".

El representante de los campesinos reveló que personal de Petróleos Mexicanos durante este 2019 abrió los ductos y de ahí salió hidrocarburo, mismo que sigue en el lugar contaminando el ambiente y las tierras; "eso está desde el año pasado y en épocas de calor fluye y la verdad sigue oliendo y la cosecha que ellos tienen han disminuido porque son terrenos que ya no sirven para siembra".

Afirmo que la paraestatal pagó cerca de un millón de pesos a 25 campesinos como una parte de la indemnización, pero falta por pagar a un aproximado 45 más.

"Les dieron un millón y garrita pero lo más grave es que esos daños dejaron dañadas las tierras y ya no se cosecha nada, ni caña ni café, se perdió todo y no hay ingreso a su economía porque sus tierras están paradas, además de que ya no pueden dar alimento a su gente, a su familia y ya no es la misma calidad de producto", dijo.

Reiteró que las afectaciones son graves, ya que en todos esos años se han registrado diferentes eventos que han afectado las tierras; "hoy la gente no se va a ir hasta que le den un documento oficial de pago donde se diga que se les va a liquidar y se les va a pagar, entendemos el proceder, tan entendemos que en 2019 nosotros estuvimos esperando de manera educada y formal la respuesta y estuvimos en pláticas con ellos pero no hay un avance tangible, entonces la gente dijo ´hasta aquí, ya no más´ y por eso estamos aquí".