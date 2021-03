Exigen a juez mano firme contra responsable de feminicidio en zona centro de Veracruz

Familiares de la joven Nancy quien fue víctima de un feminicidio el pasado mes de agosto del 2019, solicitaron a los jueces la pena máxima para el presunto asesino identificado como Fabián N, quien ya se encuentra detenido y recluido en el Penal de Zongolica, toda vez que dejó sin madre a una pequeña de tan sólo 4 años de edad.

"Él (Fabián N) la asesinó brutalmente, la encontramos hasta los 5 días, estaba a un costado de mi casa en una barranca la encontramos tapada con basura, por eso no la hallabamos, tenía una sudadera envuelta en el cuello con esa fue que la ahorcó", reveló su madre Irma Zepahua Cotlame.

La mujer aseguró que están exigiendo se haga justicia por este artero asesinato, y el juez dé la condenatoria máxima al presunto feminicida pues es lo justo.

" Estuvimos luchando día y noche para que se nos haga justicia y creo que es lo justo, quiero justicia para mi hija y quiero pedir la sentencia la pena máxima que pudiera tener, eso es lo que pido por mi hija porque no fue justo lo que le hizo".

Aseguró que existen las pruebas suficientes y reales para que esta persona sea condenada a varios años de prisión, aunque admitió que eso no le devolverá su madre a su pequeña hija de 4 años que dejó en la orfandad.

Recordó que su hija fue asesinada por su pareja sentimental el 24 de agosto del 2019 y meses antes ya sufría de violencia intrafamiliar, por lo que ya estaba en proceso de separación.

"Sí, de hecho ya se había salido y había denunciado la violencia ante el Síndico y le dijo que ya iba a sacar sus cosas para irse a la casa, porque ya no aguantaba más viviendo con él por los maltratos que le daba, por la falta de sustento también a veces la sacaba de la casa brutalmente sin nada de ropa, sin nada de comida, entonces llegaba la casa y yo como mamá le tendía la mano, yo era la que la apoyaba con alimentación y en cuanto vestimenta y todo eso".

Recordó que una vez que se decidió en abandonarlo, la noche del 23 salió de la escuela porque ella se había inscrito para terminar su secundaria en el IVEA., "fue por todas sus cosas a su casa y los familiares de este hombre le avisaron que ella ya se había salido. Y durante la madrugada del sábado, él llegó, tocó la puerta y así fue como la sacó de la casa, incluso en esos momentos yo le dije a él que mejor se esperará a que amaneciera para que platicaran, pero está niña yo le decía así porque tenía 19 años, mi hija sale al momento y ya de ahí este hombre le dice vamos a platicar más para allá y se bajan de la rampita en donde vivimos y en eso se despierta mi niña y se pone a llorar, entonces me regrese y todavía me dice, suegra acuéstese con la niña porque está llorando. Y yo me fui a acostar con mi niña pero nunca me imaginé que se iban a ir más allá y nunca me había pasado porque siempre estaba yo alerta con mis hijas, me ganó el sueño no me había pasado y me confié pensando que se iban a reconciliar, pero ya nunca la volví a ver".

Afirmó que tras la desaparición de la jovencita, acudió a buscar a Fabián, pero este ya se encontraba prófugo, incluso estuvo prófugo por 8 meses, pero un día fue detenido en el Metro de la Ciudad de México por un delito que había cometido y es así como detectaron que tenía una orden de aprehensión, lo trasladan y lo internan en el penal de mediana seguridad de Zongolica.

Por último señaló que al momento no hay fecha para la audiencia condenatoria, pero confía en que el juez control lo hará apegado a la ley.