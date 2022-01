exhorta_imss_veracruz_sur_a_donar_sangre_de_manera_altruista

La doctora María del Carmen Núñez Ortega, responsable del banco de sangre del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba , informó que son pacientes oncológicos, hematológicos, neonatos, obstétricas y accidentados graves, quienes más frecuentemente necesitan la sangre y sus hemoderivados .

Indicó que en estos espacios se garantiza la seguridad de las personas a través de medidas como el uso correcto de cubrebocas, desinfección de manos con alcohol en gel, toma de temperatura y sana distancia a fin de evitar aglomeraciones que pueden causar contagios de COVID-19 .

Núñez Ortega comentó que aunque sí hay donantes que acuden periódicamente a realizar este acto altruista, falta mucho por hacer, ya que las necesidades del hospital son mayores.

Precisó que cada donación de sangre equivale a una cantidad de 450 mililitros, lo correspondiente al 10% del total del volumen sanguíneo de cada persona, y se puede fraccionar en cuatro productos: concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y crioprecipitado, y con ello se pueden salvas hasta tres vidas.

Por último, la doctora dijo que los requisitos para donar sangre son: presentarse en el banco de sangre a las 07:00 horas con ayuno mínimo de ocho horas, tener entre 18 y 54 años, identificación oficial, peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1,50 metros. No padecer diabetes o hipertensión, sin haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas antes de la cita, no haber padecido hepatitis, sin infecciones como gripe, herpes o diarrea.