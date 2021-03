Hospital Valentín Gómez Farías carece de camas y aparatos para atender pacientes

Con camas en malas condiciones, aires acondicionados inservibles, y equipos para realizar estudios de tomografía, es como se encuentra el hospital regional Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos.

La ciudadana Maria Magdalena Hidalgo López, indicó que desde la semana pasada su nuera Ericka Ramos González de 19 años se encuentra hospitalizada por pancreatitis y no ha le han podido realizar la tomografía que requiere porque el aparato se encuentra fuera de servicio.

Mencionó que es una situación preocupante ya que este estudio de forma particular llega a costar de cuatro a seis mil pesos sin embargo son de escasos recursos y no pueden costearlo.

" Yo no cuento con recursos para hacer esté estudio, mi nuera está grave esta mala del páncreas. Nos dicen que está descompuesto el aparato y no nos dan otra solución, antes de internarla nosotros hicimos otros estudios y es lo único que sabemos pero aquí en el hospital no nos dicen alguna novedad", expresó.

Mencionó que en el nosocomio hay muchas necesidades que los derechohabientes no exponen por falta de conocimiento por lo que pidió a las autoridades de salud deberían realizar una inspección en el nosocomio o tomar cartas en el asunto.

Finalmente pidió al Secretario de Salud Roberto Ramos Alor atender las necesidades de los hospitales públicos de la región sur de Veracruz que atienden a personas de escasos recursos.