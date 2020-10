En Zongolica, exhiben a miembros de Tránsito pidiendo ´mordida´

A través de fotografías, elementos de Tránsito de Zongolica fueron exhibidos en presuntos actos de corrupción al intentar un ciudadano que su vehículo no fuera arrastrado al corralón.

Las imágenes, hechas desde un segundo piso y que comenzaron a circulas esta semana, muestran cómo una persona dialoga con tres elementos mientras a un lado permanece estacionada una grúa para llevarse el vehículo, ya con la rampa acomodada.

A continuación, en una tercera gráfica, se observa cómo el ciudadano busca algo en su cartera.

Estas imágenes han causado revuelo entre los habitantes, quienes en reiteradas ocasiones han señalado a Tránsito municipal de corrupción.

La propietaria de un negocio de abarrotes reveló que ha tenido problemas con los conductores de camiones repartidores, pues a todos los ingresan les piden "pa´l refresco, pero no se conforman con 10 pesos", por lo que incluso hubo algunos que le dijeron que ya no iban a subir; sin embargo, no se animan a denunciar ante el ayuntamiento pues prefieren evitarse un conflicto mayor.

Tras la exhibición de fotografías, en redes sociales comenzaron a circular mensajes pidiendo al alcalde la destitución de esos elementos y se investigue la presunta corrupción en toda la corporación, ya que no es la primera vez que se les señala.