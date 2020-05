Exhibe COVID-19 fragilidad de economía nacional, afirman rotarios

El Secretario del Club Rotario Santa Rosa Ciudad Mendoza, Alberto Godoy Reyes, afirmó que con el cierre de comercios y los conflictos que ya se han generado a causa del aumento de las medidas restrictivas por parte de las autoridades municipales, queda en evidencia que la economía del país, es sumamente frágil ante esta pandemia mundial del Covid-19.

"Hay gente que se quedó sin nada: el que vendía helado, el que vendía las paletas se quedó sin trabajo y era el sostén de la familia; entonces qué complicado esto. Por eso, queremos que mientras más rápido nos cuidemos más pronto puede pasar pero si no lo hacemos así entonces peor va a ser la situación".

Dijo que lamentablemente las medidas preventivas cada día sean más drásticas, y esto obedece al propio comportamiento de los ciudadanos al no tener una cultura de la prevención.

"Creo que a todos nos ha costado muchísimo el aceptar que es una verdadera pandemia, me ha tocado personalmente escuchar decir que esto es un engaño del gobierno, que esto es una máscara. No puedo creer que no dimensionen la problemática".

Puntualizó que por desgracia, en los mercados de la región se puede observar que hay mucha gente, sin las medidas de protección mínimas, incluso llevan consigo a sus hijos, exponiéndolos a un posible contagio, de ahí que ya se han reforzado los cercos sanitarios, en municipios como Ciudad Mendoza, donde no están dejando pasar a niños, ni mujeres embarazadas, aunque es algo que no todos entienden, que lo hacen por su salud y protección.

Godoy Reyes señaló que ante está situación, no se llega a una resolución unánime porque por una parte se entiende la situación que vive el comerciante que vive de sus ventas y si se restringe el flujo y el volúmen de personas disminuyen sus ingresos pero por otra parte cuidarse es importante para lograr aplanar la curva de explosividad del contagio para que en los meses de junio o julio pueda iniciar la primera fase de reincorporación de la vida cotidiana, hasta volver a la normalidad.

"Partiendo de ahí seguiría la segunda fase hasta que todo vuelva a la normalidad que bien decimos, para que vuelva la normalidad agosto, septiembre no lo están diciendo nuestras autoridades sanitarias pero no hay nada como la prevención y el cuidado".

Afirmó que el uso del cubrebocas así como del gel antibacterial, llegaron para quedarse porque la experiencia ocurrida con el Coronavirus, deja en claro que sí desde un principio se hubiese hecho obligatorio, el impacto de contagios hubiese disminuido sustancialmente y la recuperación hubiese sido en menos meses.

"El uso del cubrebocas, no debió haber sido ahorita, debió haber sido siempre sobre todo los del área de salud, los que están muy comprometidos literal llegan a un centro de salud, tosiendo y todo sin cubrebocas, sin taparse la boca y no sabes que pudiera traer la persona yo creo que esto nos deja una enseñanza, de que debíamos haber hecho desde hace mucho tiempo las medidas higiénicas de gel".