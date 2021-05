Estoy bien de salud, me vacunaré hasta el final: Cuitláhuac

"Como capitán que lleva el barco, me vacunaré hasta el final", expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al manifestar que se estará vacunando hasta que le toque a los del grupo de 30 y tantos.

"Me voy a seguir cuidando, pero he decidido vacunarme hasta el final, porque no tengo una enfermedad que pudiera complicar (...) Cómo capitán que lleva el barco, yo hasta el final".

Señaló que seguirá impulsando y siendo ejemplo de la sana distancia y de la aplicación de las medidas sanitarias; recordó que ante la nueva normalidad la sociedad de e seguirse cuidando.

En este sentido dejo en claro que es una decisión personal, y al no tener una enfermedad de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad o alguna enfermedad cardíaca seguirá trabajando bajo la sana distancia.