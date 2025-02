Este es el barrio de la icónica Paquita, en Alto Lucero

"Ahí vivían sus tías, Paquita, Viola, en este cuartito", contó la señora Maximina Jiménez Barradas, sobrina de la famosa cantante Francisca Viveros Barradas "Paquita la del Barrio".

La propiedad que mostró es un pequeño terreno, hay una casa construida con blocs y azotea, unas plantas y a un costado una pequeña capilla que Paquita mandó a construir para su tía Lucía que fue ella quien le enseñó a cantar.

Es recordada por ayudar a su familia, "nos da tristeza, no estaba muy grande, la vamos a extrañar, íbamos a sus fiestas de cumpleaños y da tristeza".

También te puede interesar... Llegan las cenizas de Paquita la del Barrio a Alto Lucero; el pueblo que la vio la nacer

También contó que vivieron en la pobreza, que incluso ni para medicamentos tenían para el tratamiento de la diabetes que padecía su mamá.

"Sufrió porque a su mamá le dio diabetes y no podía comprarle sus medicamentos porque no tenía dinero. Se fue a México y empezó a cantar con Viola, pero ya mi tía tuvo fama, ya mi abuelita ya no estaba".

Recordó que en la colonia Guerrero, de la Ciudad de México, Paquita la del Barrio, puso una fonda, pero con el tiempo fue restaurante "Casa Paquita".

"Mi tía Lucía le decía, cantas bonito y así empezó a cantar, hicieron el dueto, era muy bonito y ya grande se casó con Faustino", dijo durante la entrevista en la calle Corpus Christy en el barrio Las Barradas.

Francisca Viveros Barradas falleció la mañana del lunes 17 de febrero; el martes hicieron la cremación y este miércoles 19, se ofició la misa en la iglesia Cristo Rey a las 12:00 del día y más tarde un homenaje en la explanada del Palacio Municipal.