Este día inicia vacunación de refuerzo vs covid al sector Salud

"Por ejemplo, el día 4 vamos a estar vacunando en Orizaba en el mercado Cerritos; el 5 y 6 Coscomatepec; el 7 Ixhuatlancillo, Río Blanco e Ixtaczoquitlán y la siguiente semana Mariano Escobedo, La Perla y Atzacan", detalló.

El funcionario federal señaló que la intención es iniciar el año con jornadas muy fuertes de inoculación para iniciar cuanto antes con los refuerzos para las personas mayores de 60 años.

Mencionó que el 2021 se cerró muy fuerte porque no han parado de trabajar, hasta las últimas horas estuvieron activos y la intención es iniciar igual el 2022, para cumplir las metas que se planteen en cuanto a vacunas.

Sobre los casos que se llegaron a presentar, de personas que no se pudieron vacunar por alguna razón, por ejemplo quienes en postración señalaron haber intentado comunicarse y nunca les contestaron, comentó que la convocatoria fue clara y había que hacerlo al celular o bien mandar mensaje vía Whatsapp.

Indicó que en algunos casos fue complicado atender a todos porque mandaron mensajes el mismo día de la jornada de vacunación, pero si alguien quedó fuera se verá si se les puede considerar en las rutas que se armen dentro de próximas actividades.

"Para quienes no se han vacunado pero se pueden movilizar están las mismas jornadas que se abren, en donde se atienden los rezagos y ahí se les va a aplicar CanSino a quienes no se hayan inmunizado, o las segundas dosis a los que no pudieron acudir el día que les tocaba".