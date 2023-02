Estarían cobrando demás por servicios en registro público de Acayucan (+Video)

Empleados de la delegación del registro público de la propiedad y el comercio en Acayucan, estarían cobrando demás algunos servicios y desviando el pago de los mismos, dijo una ciudadana que descubrió lo que pudiera ser un acto de corrupción dentro del servicio público.

La usuaria, de nombre Viri, dijo a Imagen del golfo que ella pidió la expedición de una constancia de no gravamen sobre una propiedad, servicio que le dijeron, costaría 800 pesos.

En breve el documento oficial le fue expedido y sin detalle alguno continuó con los trámites para el que requería dicha constancia.

Sin embargo, la dependencia donde ella entregó el certificado de no gravamen, le solicitó el recibo de pago del mismo, no obstante que el papel contaba con el sello oficial y la firma del titular, Francisco R. Herrera,

Al regresar a la delegación del registro público, un empleado le dijo que no tenia el recibo de pago, que si ella lo necesitaba tendría que ir a hacerlo directamente a algún lugar donde pudiera depositar a la oficina virtual de hacienda (OVH), fue entonces donde descubrió que teniendo ella su constancia, el pago no se había hecho y de no pedir el recibo, el dinero quedaría en mano del empleado.

Ante esta situación, el funcionario, según explica Viri, ingresó a las oficinas del titular, Francisco R Carrera y al salir le devolvió los 800 pesos que antes de recibir la constancia, había pagado por la expedición del documento.

La contribuyente dijo haber ido a hacer el depósito al OVH y descubrió que la expedición de dicho certificado, cuesta 632 pesos y no los 800 que le había pedido el empleado.

Una vez concluido el proceso, dijo querer advertir a los ciudadanos que acuden a esa dependencia del Gobierno del Estado, para que tengan cuidado al solicitar un servicio y que verifiquen el costo del mismo.

Comentó que a su consideración, de no haber acudido a pedir el recibo de pago, este no habría sido hecho al OVH e ido a parar a los bolsillos de algún empleado o el titular de la misma dependencia.