Estaré en la encuesta de Morena; mañana será oficial: Manuel Huerta

Este viernes 13 de octubre, el Comité Nacional de Morena hará público el resultado de la encuesta de reconocimiento que realizó en Veracruz para definir la lista final de quienes participarán por la Coordinación Estatal de los Trabajos por la Defensa de la Cuarta Transformación.

Al respecto, Manuel Huerta afirmó que estará en la encuesta y agradeció al pueblo veracruzano el apoyo.

Aseguró que este ejercicio realizado por el Comité Nacional refleja el verdadero sentimiento del pueblo.

Manuel Huerta ´agradece el favor´ a consejeros estatales

Se consultó vía telefónica a un número significativo de veracruzanos sobre los personajes que conocen del Movimiento Regeneración Nacional y el resultado es totalmente diferente a la votación de los consejeros estatales.

"Estamos muy contentos y muy optimistas, creo que hasta me hicieron un favor los consejeros estatales al no considerarme en su lista porque la gente se dio cuenta de que no somos iguales.

"El resultado lo van a dar a conocer este viernes desde el Comité Nacional; solo puedo decir que estoy en un lugar preponderante y eso que no preguntaron casa por casa porque si no hubiera salido aún mejor", manifestó.

El ex delegado de Bienestar se considera entre los favoritos para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en 2024.

"Yo no tengo duda que el 30 de este mes vamos a estar celebrando con el pueblo el triunfo de la democracia, voy a estar celebrando porque yo me he dedicado a esto".

Adelantó que después de hacerse pública la lista definitiva, el próximo lunes serán llamados ante el Comité Nacional para definir la metodología a seguir; recordó que en la convocatoria se da como fecha el día 30 de octubre para dar a conocer los resultados.