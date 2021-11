"Con la Legislatura que está saliendo tuvimos poco acercamiento, poco diálogo, realmente no se prestaron tanto, no es que no lo hayan dado, sino que fue como que a cuentagotas o escaso".

Dijo que ellos están pidiendo que este nuevo Congreso tenga un mayor diálogo con las cámaras empresariales y que los ocupen "como debe de ser", ya que la Canaco es un órgano de consulta.

"Que nos pregunten y que nos digan, que nos tomen como un órgano para poder ellos legislar y llevar a cabo su trabajo, eso es lo que esperamos, que verdaderamente nos tomen en cuenta y que no nada más digan ´estas son las nuevas leyes o las nuevas reformas´".

Reitero que estarán pugnando para ser tomados en cuenta, además de que se instalen mesas de trabajo para llevar al Congreso las verdaderas necesidades de la gente.

Puntualizó que el tema principal de los empresarios con los legisladores es la caseta 045 de Fortín de las Flores.

"Hay un tema que sí nos preocupa y sigue siendo la caseta de Fortín; entendemos que no depende de ellos, es más bien de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y este es un fideicomiso, pero lo que estamos viendo es que al ir creciendo el puerto de Veracruz y al empezar a crecer todo ese flujo nos va a afectar.

"Si el día de hoy para pasar en horas pico te tardas 40 minutos, en el momento que empiece a trabajar con mayor flujo a lo mejor nos vamos a llevar dos horas y son temas que tenemos que ir tocando con ellos, ellos no nos los van a resolver pero sí podemos hacer que ellos empiecen a tocar a la secretaría que le corresponde".