Presidente del OPLE en Río Blanco niega pacto con Morena y pide investigación

Luego de que circularan en redes sociales capturas de pantalla que lo involucran en un presunto acuerdo para favorecer al candidato de Morena-PVEM en Río Blanco, el presidente del Consejo Municipal del OPLE, Erasto Guzmán Montero, negó categóricamente las acusaciones y solicitó una investigación formal para esclarecer los hechos.

En entrevista, Guzmán Montero calificó la publicación, compartida de forma anónima, como un intento de desinformar a la ciudadanía en un momento crítico del proceso electoral.

"No reviso mucho Facebook, no soy muy adentrado a las redes sociales, pero me mandaron la publicación. Yo creo que lo más sensato es que se investigue. Desafortunadamente, malinforman a la gente", expresó el consejero electoral.