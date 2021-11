Afirmó que el objetivo del Gobierno es qué todos los Mexicanos se vacunen y por ello es que acercaran la vacuna con la brigada correcaminos a 61 municipios y sus localidades.

"Vamos no solamente a las cabeceras sino en los puntos de pago de adulto mayor, vamos a instalar módulos de vacunación para que todos voluntariamente, no es que si no vas no te pago, si no te vacunas no te pago, eso es aparte, aprovechamos la logística la infraestructura y vamos a vacunar a todos los que lleguen ahí, vamos a vacunar a muchos en la zona de Zongolica y empieza la próxima semana".

Noticia Relacionada Inauguran en Orizaba el Festival de la Caña

Por su parte la Directora de Programas del Bienestar en Zongolica, Jessica Viviana Victoria Atlahuac detalló que específicamente el día 17 iniciarán en el municipio de Omealca.

"Allá estamos coordinandonos con la jurisdicción sanitaria número 6 en Córdoba en la logística para la atención en la misma sede de pago del adulto mayor ahí se puedan instalar estos puntos de vacunación no solo para tener rezago sino también las personas que vayan cumpliendo la mayoría de edad y que también el plan Nacional de vacunación se puede aplicar la vacuna".

Puntualizó que también estarán vacunando en la Sierra de Zongolica y en el municipio de Soledad Atzompa., "Ahí vamos a dar inicio desde el día 17 de este mes hasta el día 20 de noviembre, van a estar instalados puntos de vacunación con otras características también vamos a estar avanzando que se vaya desdoblando toda esa logística de pago de los adultos mayores".

En su intervención, el Director de Programas del Bienestar en Orizaba, Rogelio Arturo Rodríguez García, dijo que está vacunación se aplicará en 9 de los 10 municipios que corresponden a esta región 09, dado a que en Río Blanco ya se aplicó el rezago.

"Dentro de los municipios está: Orizaba, ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, La Perla, Ixhuatlancillo, coscomatepec, Alpatláhuac, Calcahualco y el único municipio que no entra en ese momento es Río Blanco porque ya sé vacuno la semana pasada, igual se van a estar atendiendo en varias localidades que van de acuerdo al programa de adulto mayores y también se analizará si se alcanza a otra localidad que no acuda al punto que no está programado el punto pero que sea necesario vacunar".

El Delegado Federal también anunció que se instalarán módulos polivalentes, con los que se podrá vacunar primeras y segundas dosis de cualquier tipo de marca.

"Es decir, la prioridad es el rezago de primeras dosis pero también de segundas dosis, hay gente que se vacuno con AstraZeneca, algunos con Pfizer, algunos se vacunaron con Sinovac, entonces se trata de que exista un módulo en donde tengamos de todas las vacunas incluyendo también Cansino para que exclusivamente segundas dosis con la marca que les tocó porque tiene que ser así, para que no vaya a querer a alguien sorprender porque no va a poder pasar, porque muchos tienen la intención de vacunarse con Pfizer y no es para primeras dosis, es rectamente para segundas dosis y para los jóvenes con comorbilidades que también es un programa de prioridad que se está atendiendo en todo el estado y qué lleva un buen nivel de desarrollo".

En otros temas, el Delegado llamó a los padres de familia a no tener miedo y no vacunar a sus hijos menores sino están enfermos o presentan alguna comorbilidad, ya que le restan su sistema inmunológico.

"A un niño sano le complicas la vida porque su sistema inmunológico que tiene un desarrollo natural y se lo estás impidiendo, no hay médica ni científicamente algo que demuestre lo contrario, por eso se decidió por la Organización Mundial de la Salud recomendar y México hizo caso a esa recomendación para vacunar estrictamente menores de 18 años y hasta 12 estrictamente que tengan comorbilidad y por eso hay una guía técnica que orienta porque pueden haber distintos niveles de una enfermedad no todos los que tienen asma o desarrollan el asma o que tengan cualquier enfermedad. Entonces la recomendación es que no tengamos miedo que mejor nos informemos y que no expongamos a sus hijos porque en lugar de hacerles un bien les hagan un mal".

Finalmente, cuestionado sobre el impacto económico que habrá por el pago de pensiones, el funcionario federal indicó que tan solo aquí en este operativo de pago del bimestre de noviembre-diciembre de los que ya están en el padrón, son 2 mil 137 millones de pesos que llegan directo a las economías locales.

"Pero además vamos a pagar las pensiones en el mes de diciembre de los que incorporamos de 65 en adelante, claro por etapas y hemos informado que vamos a entregar tarjetas ya les informaremos cómo y dónde a partir del 15 de noviembre y hasta el 30 de noviembre a los de primera y segunda etapa, ellos van a cobrar dos bimestres, es decir 6200 pesos y la otra etapa que la estaremos entregando tarjetas en diciembre ellos reciben la tarjeta de 15 de noviembre al 30 de diciembre y van a cobrar antes de 10 días después de que se les entregó la tarjeta porque se activa antes del 10 de diciembre y posteriormente en el mismo mes de diciembre estaremos entregando las tarjetas de la tercera etapa y ellos van a cobrar hasta enero 2 bimestres y vamos a seguir haciendo las incorporaciones porque le queremos ganar el tiempo al INE y nos quiera dar una recomendación y para que los ciudadanos tengan este beneficio qué es un derecho constitucional".