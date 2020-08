Entre tumbos inicia ciclo escolar virtual en Orizaba

Con diversas problemáticas por las limitaciones tecnológicas de muchos alumnos y en otros casos desconocimiento de los propios padres para orientarlos, inició el ciclo escolar 2020-2021 en la zona centro del estado.





"Mi hijo inició su ciclo en segundo año de secundaria. Inició mal, no hemos tenido contacto con los maestros, el único mensaje que nos dio la dirección de la escuela fue que iniciaran con las clases en televisión. El problema es que nos habían dicho que las clases iban a ser por ciertos canales, en este caso Imagen TV", explicó la señora Jessica, madre de Diego.





Sin embargo, dijo, en la mañana buscaron por Izzi el canal que les marcaba la SEV, que es el 722 pero no apareció; "entonces anduvimos buscando y no la encontrábamos. Nos metimos por internet a Imagen TV y no están los enlaces para las clases, nada más su canal informativo".





Comentó que entonces buscó en YouTube porque en el ciclo escolar anterior se habilitó un canal en ese portal que se llamaba Aprende en Casa 1, y encontró Aprende en Casa 2 en el horario de ocho a 11 de la mañana, pero al ponerlo se escuchaba que los maestros daban la bienvenida a primer grado, no a segundo.





Mencionó que en plática en el chat de padres de familia se enteró que era otro canal de televisión por cable en donde se ofrecía el curso, pero era lo mismo que aparecía en YouTube para primer grado.





Al revisar en los comentarios, dijo, se observó que eran las mismas clases que se habían ofrecido el ciclo pasado, aunque algunos decían que era un repaso, "pero es diferente un repaso a repetir totalmente los programas anteriores".





Señaló que por sus familiares, se enteró que en primaria también hubo problemas, pues Televisa y TV Azteca transmitieron las clases por canales que se ven en televisión de paga y no abierta, por lo que quienes buscaron, no los encontraron disponibles.





Comentó que este miércoles se tendrá una reunión vía Zoom con los maestros, quienes les explicarán cómo se va a trabajar, pero la realidad es que hay muchas limitantes para quienes no tienen internet o televisión de paga en sus casas; "YouTube gasta muchos datos al verlo, y si no tienen internet, no se sabe cómo podrán las familias afrontar ese gasto".





"Yo veo a mi hijo desilusionado, vemos el mismo caos del cierre del año anterior, yo traté de animarlo, le compré una carpeta, pero cuando mi hijo vio que eran las mismas clases del año pasado se desilusionó más", expresó la madre de familia.





Otras madres entrevistadas comentaron que los enlaces de internet que les dieron estuvieron fallando y algunas no saben qué hacer, porque sus hijos son pequeños y hay que estar con ellos para ver que atiendan las clases, pero la señora Alejandra se dijo preocupada pues tiene que trabajar y no hay quien esté con su hijo.