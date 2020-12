Entre deudas cerrarán comerciantes tuxpeños el 2020

Comerciantes en Tuxpan habrán de concluir el 2020 completamente endeudados, algunos hasta por más de 40 mil pesos, principalmente porque las ventas de este último mes no han sido las esperadas.

Martha Méndez San Martín, secretaria general de Puestos Fijos y Semifijos, expuso que la situación es complicada, pues la mayoría de los comerciantes para adquirir los productos ofertados en últimas temporadas han tenido que recurrir a préstamos.

"Para las últimas temporadas hemos adquirido varios préstamos por cantidades variables, algunos por menos, mientras que otros por sumas elevadas, ya que para cada temática los productos son diferentes, lo malo de todo ello es que no sacamos lo invertido".

Aunque apostaban a la venta de juguetes, propio de esta temporada, las ventas no fueron las esperadas ya que no repuntaron lo suficiente. Algunos no sacaron siquiera lo invertido.

"Lo difícil es obtener lo invertido más ganancia; las ventas no fueron buenas este mes y para el mes de enero se nos avecina otro período complicado por la cuesta de enero, que en esta ocasión será mucho más crítica".

Durante estas fechas la venta de juguetes, ropa, zapatos y artículos tecnológicos son los de mayor demanda; sin embargo, en esta ocasión la venta bajó hasta en un 50 por ciento.