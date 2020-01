En Zongolica, amagan con manifestarse por falta de maestros

Debido a que no se ha dado solución a la falta de maestros en la Secundaria Técnica 101 de Temaxcalapa, pobladores de esta localidad se alistan para salir a Xalapa este miércoles y exigir a la SEV que se cumpla con el número de docentes suficientes para dar clases a los más de 400 alumnos.

"El problema en nuestra escuela viene desde hace tiempo, no contamos con el maestro de ganadería porque el maestro enfermó y ya no hubo un sustituto, eso ya tiene más de cuatro años, por lo que los niños no cuentan con esa materia", explicó Eduardo Arenas, secretario de la Asociación de Padres de Familia.

Agregó que también carecen de otros profesores, por lo que son alrededor de 90 horas a la semana de diversas materias que no tienen los alumnos; tampoco hay prefectos y de los docentes que hay a algunos no se les ha pagado.

Señaló que la educación de los menores debería ser la prioridad del gobierno, "pero tal parece que no es así en ninguna administración, pues la escuela es grande y no es posible que no haya maestros".

Lamentó que haya escuelas más pequeñas que tienen todas las atenciones "y aquí nada".

Indicó que los padres de familia han ido a Xalapa desde hace cuatro, dos y hace un año, e incluso hace unos meses y sólo les dan largas, pues afirman han platicado con unos licenciados "de nombre Isaac y Osvaldo y según resuelven, pero llegamos a la escuela y sigue la misma situación".

Comentó que este miércoles se planea tomar la escuela, además de que otros irán a la capital del estado o bloquearán carreteras, porque ya están cansados de que les tomen el pelo y que ni siquiera suban a su municipio a ver cómo están.

"Vamos a ir a Xalapa a tomar las instalaciones de la SEV y no nos vamos a regresar hasta que nos traigamos lo que corresponde a nuestros derechos", puntualizó.

El representante de la Asociación de Padres de Familia lamentó que el gobierno federal esté hablando de una transformación cuando no hay respuestas "y solo engañan".