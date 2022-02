En Veracruz, urgen profesionistas que se interesen en aprender el lenguaje de señas

"Es preocupante, lo digo con mucha pena, hace falta hacer conciencia en las universidades que forman a psicólogos, para que se pueda crear incluso una materia en lengua de señas y los especialistas y profesionistas en la salud mental tengan la capacidad de interactuar con personas sordas y ser no solo accesibles, sino brindar la accesibilidad a sus servicios", expuso.

Rocha Porras comentó que una persona con sordera no solo tiene el problema de su discapacidad, sino de su relación con su entorno, y hay chicos sordos que han sufrido abuso sexual, depresión u otros problemas de salud mental y necesitan atenderse, pero no lo pueden hacer porque no encuentran al profesionista que les dé ese apoyo.

Recordó que este sector tiene además necesidades económicas porque dependen de sus familias, ya que no encuentran una oportunidad laboral, por lo que su situación económica no les permite salir a buscar la ayuda que pudieran necesitar en algún momento.

Consideró que en otras áreas también sería bueno contar con especialistas que supieran además el lenguaje de señas.