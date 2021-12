En Veracruz, justicia sin distinciones ni protegidos: Gómez Cazarín

En este sentido, reconoció el trabajo arduo emprendido por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, y que ha dado por resultado la vinculación a proceso del señalado y destacó que ni esta instancia ni el Juez de Control se hayan dejado presionar por quienes, dijo, buscan una justicia selectiva y protectora. "Eso ya se acabó. Estos tiempos nos obligan a ser verticales en el cumplimiento de la ley. Aquí ya no hay protegidos y hay que entenderlo", aseguró.

Lamentó el protagonismo y oportunismo político de quienes -señaló- no tienen escrúpulos y utilizan las tragedias para lucrar y sacar provecho, porque saben que su tiempo ya pasó y no admiten que se han rodeado de gente que tarde o temprano dejará al descubierto todo. "Hasta del Gobernador se quieren colgar, cuando se trata de un tema de procuración de justicia, que no está en la competencia del titular del Ejecutivo, sino de la Fiscal", agregó.

Gómez Cazarín señaló también que, si bien el caso reviste una importancia especial por involucrar elementos y actores políticos de primer nivel, por las circunstancias en que se dieron los lamentables actos en pleno proceso electoral y ante la proximidad de la renovación de los ayuntamientos en Veracruz, no debe perderse de vista que se trata de que se trata del cumplimiento del mandato constitucional de hacer valer la ley a cabalidad.

"No se distraigan. No se confundan. En Veracruz estamos viviendo tiempos nuevos. El cambio verdadero está dando resultados para las y los ciudadanos. Nuestro compromiso es con la gente, con el pueblo, que son quienes nos pusieron aquí para responderles. La justicia es cosa seria y no vamos a renunciar a nuestras convicciones. En Veracruz la justicia se aplica sin miramientos y sin consideraciones y el que la hace la paga", concluyó el legislador.