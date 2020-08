En Tuxpan, taxistas y usuarios ´olvidan´ usar el cubrebocas

A pesar de las múltiples medidas que han extendido las autoridades sanitarias y del Transporte Público ante la pandemia del COVID-19, hay taxistas y ciudadanos que se siguen negando a usar el cubrebocas.

Bajo el pretexto de "no me gusta" o "no puedo respirar", son varios los trabajadores del volante que siguen omitiendo estas medidas para evitar la propagación del virus, así como los propios usuarios.

Juan Jesús Rodríguez, delegado regional del Transporte Público, expuso que han venido dando continuidad a los operativos para verificar que tanto quienes prestan el servicio como quienes hacen uso de este acaten todas las recomendaciones.

Señaló que ha sido fácil observar en la vía pública, sobre todo en calles céntricas de Tuxpan, cómo hay personas que no aplican las recomendaciones.

Insistió que choferes de taxis y autobuses deben de portar el cubrebocas y hacerlo correctamente. Al mismo tiempo, verificar que los usuarios lo hagan no solo al subir sino durante el traslado, o bien negarles el servicio para crear conciencia.

Hasta el momento no se han aplicado sanciones; sin embargo, se está atento por completo y se mantienen los recorridos y verificaciones por parte del personal de esta delegación para evitar contagios al momento de hacer uso del transporte público.