En Tuxpan, prevén meses complicados para sector turístico

En el sector turístico de Tuxpan, que comprende a palaperos y restauranteros de la playa, se prevé que los próximos meses continúen siendo complicados, pues la situación económica no ha logrado regularizarse, tras la inactividad en la que permanecieron por la pandemia.

Aunque poco a poco se ha venido retomando la actividad turística, Antonio Ríos, representante de este sector, indicó que el panorama aún es complicado, ya que no hay recursos suficientes para concluir el año sin deudas.

También, recordó que antes de la pandemia se venían preparando para la Semana Santa, por lo que adquirieron préstamos para insumos y arreglos de palapas, al igual que para los restaurantes, y ese recurso no ha podido recuperarse, pues se suspendió con el cierre del área turística.

En ese sentido, expuso que las playas fueron reabiertas desde finales del mes de junio y, hasta la fecha, no ha sido suficiente el arribo de visitantes para recuperarse, pues algunos tuvieron que endeudarse más para solventar los gastos de operación que tenían que continuar cubriendo, así como salarios y otros gastos más.

Ante ello, afirmó que la situación se ha complicado para ellos, pues los ingresos que se tienen son para seguir sobrellevando los gastos y cubrir adeudos, sin tener mayores ganancias.

´Algunos solicitaron préstamos hasta por 30 mil y 40 mil pesos, préstamos que venían adquiriendo cada año, pero que en esta ocasión no pudieron pagar, pues no hubo temporada vacacional de Semana Santa, mientras que verano no fue lo que se esperaba y diciembre apenas se está mejorando´, concluyó.