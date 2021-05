En Tihuatlán ex precandidato denuncia a colaborador por supuesto fraude

El ex aspirante a la alcaldía por el Movimiento Regeneración Nacional ( Morena ), Ezequiel Marín Cruz , presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de uno de sus ex operadores por presuntamente utilizar su nombre e imagen y ofrecer créditos gubernamentales a personas de escasos recursos.

En la carpeta, el ex contendiente a la presidencia municipal especificó que Hernández Cruz ofrece créditos del gobierno federal, y a cambio del "papeleo" pide dinero con la promesa de que próximamente les otorgará el beneficio.

"Quiero aclarar que esto es completamente falso. No se dejen engañar, ya que no existe ningún crédito y yo no tengo ningún enlace ya que no soy candidato", precisó Ezequiel Marín a través de sus redes sociales.

Lamentó que existan personas que en tiempos electorales recurran al engaño para obtener beneficios a costa de la desinformación ciudadana.

Marín Cruz indicó que confía en que las autoridades actúen con apego a derecho en contra de Edgar Alonso Hernández por presuntamente lucrar con la necesidad de las personas.

