En Tequila, avanzan evaluaciones en daños por deslaves; alcalde

El alcalde de tequila, Jesús Valencia Morales, mencionó que el ayuntamiento avanza con la elaboración de las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades en Situaciones de Desastre (EDAN) y confía en que este municipio reciba su declaratoria de emergencia dado que son muchas las afectaciones que se tienen, aunque a la fecha no han recibido la visita de la secretaria de Protección Civil.

Mencionó que hay por lo menos 10 casas con daños severos, dos de ellas sepultadas por deslaves, además de los problemas que hay en carreteras, por ejemplo la que va de Tequila a Atlahuilco, en donde ya se suspendió todo el tránsito porque hay un socavón muy grande que ya está en más de la mitad y está en riesgo de perderse toda la carretera.

"Ya se socavó más de la mitad del pavimento, lo que es gravísimo porque ya no pueden pasar vehículos. De hecho ya no se está permitiendo pasar ni volteos ni trailers ni autobuses, primero por la seguridad de la gente", apuntó.

El alcalde destacó que tendrán que ocupar el libramiento que se está haciendo hacia Tepapalotla-Santa Cruz Tolapa, para que todos los vehículos pesados puedan transitar por ahí.

Detalló que la carretera que se socavó es el paso principal para los municipios de la parte alta, que son Atlahuilco, Astacinga, Tlaquilpa, Tehuipango, Xoxocotla y Mixtla e incluso dos municipios de Sierra Negra, Puebla.

"Vamos a estar emitiendo comunicados sobre el estado de las carreteras a los municipios vecinos porque por la noche los camioneros no entendía que no pasaban por ahí, pasaron a fuerza, pero es un tema de seguridad y si siguen pasando van a acabar de tornar el concreto y por arriba se ve bien, pero por abajo está dañado en más de 70 por ciento ahí y hay que hacer un muro de contención que no se va a hacer en un día y se pide la comprensión de todos", indicó.

Valencia Morales confió en que este sábado se acerquen las autoridades a los demás municipios que tienen afectaciones y no se queden sólo en Zongolica para que vea lo que está pasando.

No obstante, comentó que no están atenidos a que lleguen las autoridades, sino que tanto el ayuntamiento como toda su gente se activan en caso de emergencias.

Señaló que la maquinaria que se rentó está trabajando en todos los caminos, pues todos presentaron deslaves y esto se ha hecho con recursos propios.

Valencia Morales mencionó que las lluvias del viernes por la tarde y noche impidieron que se siguieran quitando los deslaves.

Apuntó que ocho familias de la comunidad de Chapultepec tuvieron que ser albergadas porque sus viviendas presentan fracturas en el piso y no era viable que se quedaran en ellas.

Indicó que se busca habilitar primero los caminos principales para que la población pueda pasar por ahí.