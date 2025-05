En Telebachillerato de Juchique de Ferrer exigen maestro titular tras dos años de abandono

Cansados del silencio institucional, padres de familia del Telebachillerato de la comunidad de Dos Arroyos, en (Juchique de Ferrer, alzaron la voz este lunes para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz una solución inmediata ante la falta de un docente de base, situación que —según denuncian— se ha prolongado por más de dos años.

La manifestación se realizó en las propias instalaciones del plantel, donde los padres expresaron su hartazgo por lo que califican como un "abandono total" del sistema educativo, hasta el momento, la Secretaría únicamente ha enviado maestros interinos, quienes cubren por cortos periodos, dejando en la incertidumbre a estudiantes que cursan sus últimos años de preparatoria.

"Nuestros hijos no pueden seguir estudiando con parches, merecen una educación digna. No es justo que después de tanto tiempo aún no tengamos un maestro fijo", reclamaron durante la protesta.

El colectivo de padres demandó que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto de forma urgente, pues consideran que esta negligencia atenta contra el derecho a la educación de las y los jóvenes de la comunidad.

Además, pidieron a la ciudadanía difundir el caso para ejercer presión social y que las instancias correspondientes dejen de ignorar esta problemática que compromete el futuro académico de decenas de estudiantes.

"No estamos pidiendo privilegios, solo lo mínimo: un maestro de planta, es nuestro derecho y el de nuestros hijos", concluyeron con firmeza.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad educativa se ha pronunciado al respecto.