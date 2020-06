En sesión cerrada, avala cabildo de Orizaba reforma electoral

En sesión a puerta cerrada el Cabido de Orizaba aprobó la reforma electoral que, entre otros puntos, establece el recorte a las partidas presupuestales de los organismos políticos.

La aprobación se dio de manera mayoritaria el pasado lunes, ya que los únicos que votaron en contra fueron los regidores primero y segundo, Emmanuel Gómez García y Ana Teresa Herrera Aguilar.

"Yo en lo personal, esta parte de la permanencia de los servidores públicos en los cargos de elección popular sin que puedan someter a consulta su permanencia, creo que no debería ser", expuso Herrera Aguilar.

Consideró que quien gobierna debe cumplir con transparencia, honestidad y resultados, pero si no se hace "que el pueblo los pueda quitar".

Recordó que además, en el caso de las autoridades emanadas de Morena, esa fue una de las promesas de campaña, pero se quedó en eso, lo cual es una incongruencia con lo que ofrecieron.

Agregó que tampoco está de acuerdo con la desaparición de los consejos municipales del OPLE, pues la cadena de custodia de los votos se complicaría, se restaría transparencia al proceso y quizá hasta propicie violencia entre la población.

Sobre la reelección de los alcaldes o diputados indicó que no está de acuerdo, pues la gente vota por alguien para que cumpla un encargo, entonces su obligación es terminar su periodo, hacerlo bien y cerrarlo, y si hizo un buen gobierno puede apoyar como asesor, pero hay muchos ciudadanos que tienen la misma capacidad o las ganas de trabajar.

Por su parte el regidor primero, Emmanuel Gómez García, comentó que las medidas que propone la reforma electoral perjudica no a los partidos políticos, sino a todos los ciudadanos porque se afecta la vía democrática.

Comentó que el alcalde decidió votar a favor de esta reforma, la síndica del ayuntamiento también, igual que los regidores del Morena y PT, con lo que se aprobó por mayoría y dos votos en contra.

Mencionó que actualmente se pasó ya medio año con lo de la pandemia y ese tema seguirá presente fácilmente para cerrar el 2020, en tanto que el 2021 es de elecciones intermedias y se debe pensar en cómo se va a dejar todo y entre ello está la democracia.

"Ojalá no se arrepientan los que hoy votaron a favor de esta reforma, porque a fin de cuentas todos vamos a vernos en el 2021 y ahí se va a juzgar si fue bueno o no lo que se apoyó y si se cometió un error o no", apuntó.