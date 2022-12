Obras de Sedatu, con materiales de segunda, denuncian en Sayula

Cemento de mala calidad, ladrillos que según albañiles no durarán un año y hasta un accidente que pudo causar vidas, han sido las acusaciones de las obras que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en esta cabecera municipal de Sayula.

Estas obras, además, ya registran un retraso importante en su culminación, pues estaba previsto para ser entregadas en agosto, posteriormente en noviembre y ahora, posiblemente en el primer mes del 2023.

Este miércoles, obreros que trabajan en el parque lineal de la calle 16 de septiembre denunciaron que de una torre circular que están realizando en esa área cayeron siete hiladas de ladrillos que están siendo colocadas.

Los albañiles afirman que el cemento que se está ocupando es de mala calidad al ser de una marca económica del norte del país y es la misma con la misma que están realizando estructuras, pavimento y losetas en la unidad deportiva Miguel Alemán.

También en el parque central Constitución y el circuito peatonal en el centro de la ciudad, así como el parque lineal de la calle 16 de septiembre.

Tan es así, dijeron, que las losas del parque lineal ya presentan fisuras a unas semanas de haberse colocada la pavimentación de toda esa arteria.

En la obra de la Unidad deportiva, donde SEDATU efectúa una remodelación de las canchas deportivas, construye gradas, un centro de desarrollo comunitario y jardineras, los obreros dejaron su trabajo para irse a la realización del libramiento de la carretera Transistmica, porque según dijeron ellos mismos, se paga mejor.

Los ciudadanos han estado quejándose de que el retraso de las obras afecta principalmente en el centro de esta villa, pues impide el paso de vehículos y de posibles clientes.

Otros casos

En el 2020, en Mérida Yucatán, contratistas de una obra de vivienda, entre ellos Darío Poot, de la constructora Alvade, se quejaron de la mala calidad del cemento Magno, que en la península es distribuido por el Grupo Gorsa.

Ese mismo dijo que iba a interponer una querella ante la Procuraduría federal del consumo (PROFECO) por la mala calidad, ya que al ocuparlo, tarda en fraguar.

"El cemento es de peor calidad que los importados, el margen de consistencia es muy mala pues lo mismo que con los otros cementos (de importación, específicamente el egipcio), los compraron en vastedad por ser barato pero a la hora de construir no fraguó.

"No se comparan en nada a otros cementos nacionales... no entiendo cómo es que está a la venta si es un producto que no cumple con los estándares de calidad", acuso el 11 de diciembre del 2020, en un medio informativo de Yucatán.