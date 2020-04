En Río Blanco, jefes de manzana se burlan de contingencia; realizan asamblea

Con el fin de tratar problemas del abasto de agua, jefes de manzana de las unidades Haciendas, convocaron la noche del miércoles a una junta en la que se reunieron alrededor de 200 personas contraviniendo las indicaciones que hay para permanecer en sus casas y que no haya reuniones masivas.

"Se supone que no podemos hacer reuniones masivas por lo del COVID, pero mis vecinos y los jefes de manzana no le dan importancia a la contingencia", informó un habitante de las mismas unidades.

Comentó que hubo quien llamó al 911 por esa razón, por lo que acudieron tres patrullas de la Policía Estatal, pero la gente no solo no les hizo caso, sino que ya no los dejaban ir y se pusieron a alegar con ellos.