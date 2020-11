En Rafael Delgado culpan a Eric Cisneros de polarizar conflicto

Habitantes del Ejido de San José Jalapilla responsabilizan al Secretario de Gobierno Erick Cisneros Burgos de lo que les pueda suceder, al estar protegiendo a la alcaldesa de Rafael Delgado Isidora Antonio Ramos, misma que se encuentra acosándolos luego de haberlos denunciado por los actos vandalicos suscitados el pasado 30 de julio del presente.

"Hago responsable al Secretario de Gobierno del Estado Erick Cisneros y a la señora alcaldesa (Isidora Antonio Ramos) de lo que a mí me pueda pasar, tanto jurídicamente, como físicamente, porque yo tengo denuncias y nos han hostigado vía telefónica por eso he tenido la necesidad de cambiar mi numero, dicen que nos van a matar, que nos van a levantar, que van a hacer tantas cosas contra nosotros, hay denuncias aquí en la Fiscalía y que por cierto, no nos hicieron caso; lleve evidencias, lleve pruebas y no son tontitos; hablan de teléfonos públicos donde se les dificulta más rastrearlos", señaló el activista David Estevez Gamboa.

El luchador social, quien se encuentra denunciado al igual que un total de 12 personas de Jalapilla por el bloqueo a la Autopista 150D Puebla--Córdoba, como la Carretera Federal Orizaba--Zongolica aseguró que la alcaldesa y sus asesores son perversos y lo único que está haciendo es que haya un repudio colectivo en contra de los políticos de extracción morenista.

Isidra Mendoza

Por su parte el comisariado del Ejido de Jalapilla, Othón González manifestó que su conflicto con la alcaldesa inició desde que arbitrariamente cerró el panteón ejidal, aún y cuando ella no es autoridad para hacerlo.

"Debido a las arbitrariedades que estaba cometiendo la señora (Alcaldesa Isidora Antonio Ramos) citamos al pueblo y se le comunicó que nos había cerrado el panteón, desgraciadamente en plena pandemia se estuvieron llevando las personas que estuvieron falleciendo a otros panteones porque estaba sellado, pero después del paro en el puente de San Antonio ahora está demandando al pueblo y el pueblo no es el culpable de lo que se robaron y ella fue la que tuvo 10 horas para acudir a atender el llamado de todo el pueblo y no se presentó, entonces ahí se vieron las consciencias".

El campesino le exigió al Secretario de Gobierno dejé de proteger a la alcaldesa y que tenga prudencia porque cuando un pueblo se despierte, se va a sorprender y el hubiera ya no va a existir.

"Estamos preparados para lo que venga, si ella quiere problemas va a seguir teniendo problemas, porque no sabe gobernar un pueblo, no tiene ética profesional de nada ni como autoridad, yo ya fui síndico, regidor y he sido presidente y jamás he cometido una arbitrariedad, y acá sigo con toda mi gente, soy mayor de edad tengo 71 años. Y la alcaldesa no me intimida con decirme que me va meter a la cárcel porque yo he hecho las cosas de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que el pueblo pidió".

De igual forma responsabilizó al Secretario de Gobierno Erick Cisneros Burgos pues debe dejar de proteger a esta alcaldesa y atender todas las arbitrariedades que ha cometido.