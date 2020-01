En Rafael Delgado acusan falta de agua desde hace 3 meses

Habitantes de la unidad Ex Hacienda de Jalapilla señalaron que desde hace tres meses tienen problemas de abasto de agua, situación por la que han acudido a ver a la alcaldesa de Rafael Delgado, Isidora Antonia Ramos, quien aseguran les dice que no apoyará "porque ellos no votaron por ella" y que aunque hagan movilizaciones "la protege el gobernador", por lo que no pasará nada.

Comentaron que entre los vecinos se apoyan para ir atendiendo las necesidades de la unidad, pero el tema del abasto de agua corresponde al ayuntamiento y ahí no los quieren ayudar.

Mencionaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió a cortar el suministro de la bomba por falta de pago y al ir al ayuntamiento les dijeron que se debían casi 300 mil pesos desde el 2014 y que no los podían pagar.

Señalaron que la única solución que les dieron fue conectar la red de agua del ayuntamiento a la toma de la unidad, pero solo les cae en llave por algunas horas desde las 12 de la noche y a las dos de la mañana, y a esa hora tienen que estar juntando cubetas o de lo contrario no se pueden ni bañar, lo cual además hacen "a jicarazos" pues el agua no alcanza a subir a la cisterna.

Mencionaron que por su cuenta acudieron a CFE para conocer el adeudo y ahí les dijeron que la cantidad es de 46 mil 860 pesos, que es lo que el actual ayuntamiento dejó de pagar ya que no hay adeudos de la anterior administración.

"Al pagar el adeudo ya se echa a funcionar la bomba pero la presidenta no quiere hacer nada, está muy negativa la señora. Yo fui con otros vecinos, ella nos dijo que de antemano no le interesa nuestra cisterna ni las bombas porque ya nos está llegando el agua", comentó una de las señoras.

Comentaron que cada administración tienen alguna problemática, porque se adaptan con la persona que está y llega una nueva que desconoce pero al menos los han atendido y toman en cuenta sus opinión, "pero ahora nada, hay una cerrazón total, también los encargados del agua no son accesibles".

Aseguraron que incluso la alcaldesa ha sido grosera, pues se burla y les dice que si los de Tzoncolco no le pudieron hacer nada "ellos menos podrán", y que además no les importa si bloquean porque a ella la protege el gobernador y no le pasará nada.

Los inconformes señalaron que ante esa situación decidieron dar a conocer la problemática que están viviendo antes de tomar otras acciones, posiblemente de manera directa en Xalapa, ya que la autoridad municipal no resuelve nada.