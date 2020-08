En Poza Rica también protestan telefonistas

Con protestas masivas el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) emplazó a huelga a Teléfonos de México (Telmex) para negociar y evitar que eliminen el derecho a jubilación a casi 65 mil trabajadores.

A nivel nacional, los agremiados protestaron frente a las oficinas para presionar en la revisión contractual y evitar que les quiten el retiro por antigüedad. Con los movimientos aplazaron dos semanas más el estallamiento que de realizarse afectaría a 22 millones de usuarios.

El secretario general de la Sección 79, Juan Iván Magaña Castan, aseguró que los directivos de la empresa telefónica se oponían a negociar sobre la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y a recibir las peticiones económicas.

Otra de las inconformidades es que la empresa propuso modificar los derechos laborales del personal de nuevo ingreso, que consistiría en eliminar la cláusula 149 del contrato que es la jubilación.

"No vamos a permitir que Telmex nos quite lo que ya tenemos logrado como lo es una jubilación y que la empresa se siente a platicar de las cuestiones económicas de nuestra revisión contractual", expuso el representante sindical.

Actualmente Telmex tiene pendientes por cubrir hasta 12 mil vacantes a nivel nacional, además de otras contrataciones que no ha liberado durante el periodo 2019-2020.

Mientras que las jubilaciones solo se han realizado de forma informal debido a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aún no labora por la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 los beneficiados ya no laboran y permanecen en sus domicilios; sin embargo, oficialmente aún no obtienen sus documentos que acrediten sus retiros.