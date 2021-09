Los inconformes se apostaron en la explanada del edificio de la Sección 30 en el centro de Poza Rica, exigiendo la destitución y que se realice una asamblea para tratar los casos de actos de corrupción, desfalcos, nepotismo y maltratos.

Uno de los inconformes aseguró que desde hace tres años sólo reciben "infinidad de arbitrariedades", desde la falta de trabajo para compañeros recomendados, rendición de cuentas claras, bloqueos para suplentes, entre otras irregularidades.

Solicitaron la intervención del ex dirigente del STPRM de la sección 30, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz para que solucionen las violaciones a sus derechos laborales.

"Hay malos manejos; no estamos diciendo que se perdió el dinero, sino que el manejo no es el correcto. Por eso nos estamos manifestando, que nos solucionen estos problemas. También pedimos que se realice la asamblea departamental porque desde hace tres años no se ha hecho".

La violación a los derechos laborales perjudica a 380 obreros del departamento de producción de ATG de Pemex, que permanecen callados "ante el temor de represalias" que ejerce Hernández Olarte.

Los manifestantes aseguraron que el delegado departamental se dice protegido por los actuales dirigentes del Sindicato, principalmente por el secretario general, José Juan Soni Solís.