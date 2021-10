Pobladores de ese municipio cercano a Orizaba indicaron que hay unidades que "literalmente se están desarmando", les faltan asientos, no tienen amortiguadores y se les ven partes de lámina a punto de desprenderse.

Mencionaron que circular en ellos les provoca preocupación por sus condiciones físico-mecánicas; además de ello, hay choferes que son groseros con los usuarios, que apenas está subiendo la gente y ya están arrancando a toda velocidad, o bien están bajando los pasajeros y ocurre lo mismo.

Comentaron que tan sólo la tarde del lunes la unidad marcada con el número 36 tuvo una presunta falla mecánica y estuvo a punto de impactarse contra unos comercios en la calle Norte 2 y Oriente 11.

Indicaron que les gustaría contar con un mejor servicio, o por lo menos que los autobuses no estén "tan viejos y en malas condiciones".

Señalaron que no hace falta ser experto mecánico para darse cuenta cómo están esas unidades, pues cualquier persona que se pare a esperar su transporte en Madero Norte casi esquina con Oriente 11, para ver cómo llegan a cargar pasaje, "y hasta que no sube gente no se mueven, así les estén tocando el claxon otros choferes de autobuses que llegan a descargar y cargar pasaje".

Los inconformes hicieron un llamado a Transporte Pública para que revisen esas unidades, y se vea si no representan un riesgo real para los usuarios y no se vaya a tener un percance qué lamentar.