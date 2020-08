En paro telefonistas de Orizaba; acusan violaciones laborales

Debido a que la empresa Telmex pretende quitar una cláusula al Contrato Colectivo de Trabajo, que sería la jubilación a personal de nuevo ingreso, trabajadores telefonistas agremiados a la Sección 8 de Orizaba realizan un paro de brazos caídos.

"Es un movimiento a nivel nacional porque la administración quiere hacer la contratación de nuevos compañeros pero sin pagarles la cláusula 149 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo que es la jubilación; no vamos a permitir que eso pase y por eso estamos en pie de lucha", señaló el secretario general de la Sección 8, Edson Bautista Sánchez.

Puntualizó que esto es una violación al Contrato Colectivo, incluso detalló que existen tres jóvenes que se encuentran "formados" para ya ser contratados.

"Aquí en la localidad tengo tres compañeros que están esperando ser contratados, ya pasaron sus exámenes de conocimiento, exámenes médicos y ahorita no los contratan porque la empresa quiere contratarlos bajo ese esquema, sin jubilación".

Señaló que el Sindicato está conformado por un promedio de 120 trabajadores tan sólo de Orizaba, mismos que participan en el movimiento que inició a las ocho de la mañana y culminaría a las cuatro de la tarde.

Señaló que el Comité Ejecutivo Nacional se encuentra realizando las negociaciones en la Ciudad de México, por lo que de no llegar a un acuerdo tomarán otras acciones.

"Se busca que no se pierda ningún beneficio de los adquiridos durante toda la lucha sindical que ha habido, este año el sindicato cumple 70 años como tal".

Reiteró que si una persona es contratada actualmente ya no va a tener jubilación, lo cual se ganó a lo largo de estos 70 años y no es posible que de un momento a otro lo quiere quitar la administración; "no quitan el dedo del renglón de que quiere que sean contrataciones pero siempre y cuando se quite la cláusula de jubilación y es algo que no vamos a permitir".

Asimismo señaló que este mismo día se llevará a cabo la revisión contractual, la cual se hace cada dos años y de igual forma estarán esperando instrucciones del comité nacional para determinar si estalla la huelga o qué pasos seguir.

"Este día se va a saber la decisión que tome la Organización, ya sea que nos vayamos a huelga o cualquier otra instrucción que nos dé el Comité Ejecutivo Nacional".