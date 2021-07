En Orizaba, reforzarán medidas sanitarias vs COVID-19; junio registró 4 defunciones

El edil afirmó que la relajación de las medidas sanitarias, ha traído como consecuencia el incremento de número de casos positivos en la ciudad.

"En últimas fechas hemos visto como se ha relajado muchísimo este tipo de acciones por parte del comercio y de todos los servicios que hay en la ciudad y debido también al incremento de los casos, el semáforo en la ciudad cambio de verde a amarillo para Orizaba".

Rojí López mencionó que el Consejo de Protección Civil Municipal tratará de que no se eleven los casos de una manera importante, por lo que de manera inmediata iniciarán con una campaña mediática a través de radio, televisión y redes sociales, con el objeto de prevenir y para que los ciudadanos sigan cumpliendo con las medidas sanitarias, como; el uso de gel, la sana distancia y el uso de cubrebocas obligatorio.

El edil dijo que de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, la pandemia del Covid-19, actualmente se encuentra atacando a los jóvenes, y eso obedece a que están más relajados por el hecho de que sus padres y familiares mayores ya fueron vacunados.

"Queremos orientar esta campaña más hacia los jóvenes, lo que estamos viendo en el sector salud, es que el promedio de edad ha bajado muchísimo de la gente que se está contagiando, y ello se debe por el tema de los bares y los centros de diversión nocturnos, tenemos que tener una supervisión más estrecha por parte de la coordinación de Protección Civil para que se respeten que el aforo en cada uno de estos espacios de servicios y únicamente trabajen al 50 por ciento de su capacidad".

Dijo que durante la sesión del Consejo pidió a todos los directores del ayuntamiento para que todos los empleados municipales hagan el uso de cubrebocas de manera obligatoria en sus oficinas, además de que también deberán de contar con sus tapetes sanitizantes y el uso de gel antibacterial como en la entrada del Palacio Municipal.,"Volveremos a poner las carteleras municipales con las alertas del sistema epidemiológico".

Finalmente puntualizó que ningún establecimiento comercial cerrará sus puertas, además de que ninguna calle será cerrada como en un inicio de la Pandemia.

"No hay por el momento ningún cierre, hay un incremento de los casos pero no hemos llegado a los niveles que teníamos cuando comenzamos hacer los cierres parciales de la circulación en el centro histórico, ahorita lo que queremos es prevenir un poquito el hecho de que no lleguemos a esos niveles de contagio", concluyó.

