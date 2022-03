Brenda Cerón Chagoya, encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, refirió que esta es una jornada de trabajo que se está realizando con todos los colectivos de Veracruz y se llevan ya realizadas más de 10.

"Es muy reconfortante para las familias tener estos espacios públicos en los que antes les era negado el acceso, incluso no les permitían poner una ficha que ellas elaboraban con sus propios recursos, pero ahora se hace la vinculación para gestionar los espacios de mayor tránsito y se puedan exhibir también en un proceso de memoria, pero también como un recordatorio para las mismas autoridades de que se debe seguir en esta coordinación para seguirles buscando".

La encargada de despacho recordó que la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas mandata que uno de los principios fundamentales es siempre priorizar la búsqueda en vida, y que los ciudadanos se enteren cómo se busca a una persona, cómo se hace la difusión para que pueda llegar alguna pista y también para que quienes se encuentran en esa situación se acerquen.

Durante esta jornada, que se llevó a cabo en el Campo Deportivo del IMSS, integrantes del Colectivo dieron lectura a una "Carta a Nuestros Desaparecidos", en donde recordaron que este camino se emprendió hace 10 años y no ha sido fácil, pues el recorrido ha estado lleno de baches, pantanos y obstáculos, pero aun así aquí siguen en su búsqueda.

"Fue la incertidumbre de no verlos, de no escucharlos y no sentirlos la que nos llevó a crear esta ruta cargada de amor, en la que día tras día andamos por lugares inimaginables con tal de hallar aunque sea un pedacito de sus rastros.

"Escudriñamos en la tierra, nos abrimos paso entre la maleza, cavamos hoyos y atendemos cualquier rumor para lograr algo, lo que sea, que nos lleve a ustedes.

"El tiempo pasa, pero siempre recordamos, preguntamos, revisamos nuestros pasos, oramos y pedimos que hoy sea el gran día. Ese momento en el que volveremos a verlos a los ojos, abrazarlos y decirles cuánto los hemos extrañado", expresaron.

Al gobernador y a los fiscales les pidieron ser empáticos en su dolor y con su desesperación, que se pongan por unos momentos en sus zapatos y entiendan lo que es vivir con miedo y tristeza de no saber en dónde está un ser querido.

Mencionaron que en 10 años son 360 familias las que suma esta asociación, que inició la búsqueda por su propia cuenta al no ser escuchadas.

Pidieron a las autoridades que les apoyen para continuar su búsqueda y se sigan los trabajos en Campo Grande, donde se ha logrado recuperar a 53 personas que estaban desaparecidas.

Durante el memorial se hizo el pase de lista de los desaparecidos.