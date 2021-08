en_orizaba,_periodistas_exigen_justicia_tras_asesinato_del_reportero_jacinto_romero

Posteriormente marcharon por la Calle Madero Sur hasta llegar al Parque Castillo en donde protestaron por unos minutos y después salieron en marcha sobre la Poniente 2 hasta llegar a la Norte 7 y protestar en las afueras del Palacio de Gobierno.

Minutos después marcharon sobre la Calle Colon hasta culminar en el Parque Apolinar Castillo en donde dieron lectura a un posicionamiento tras el artero asesinato del periodista y locutor de radio Jacinto Romero Flores.

El cual dice al pie de la letra: el asesinato de Jacinto Romero Flores estremece al gremio. Uno más. Uno más de una suma macabra, impune y dolorosa lista de periodistas asesinados en el país, en el estado y en la región.

El ejercicio del periodismo y la libertad de prensa resultaron, una vez más, vulnerados, con el asesinato de nuestro amigo y compañero.

Este asesinato nos llena de rabia, es un agravante para quienes, diariamente, realizamos un trabajo informativo para la sociedad.

El luto que hoy vivimos abarca no solo al gremio de periodistas sino también a la población en general. Se asesinó a un periodista, pero también al activista, al padre, al amigo, al luchador social y ser altruista.

En México existen 98% de probabilidades de que un delito quede sin castigo, pero en el caso de los periodistas la cifra es de 99,7 por ciento. Ésta es una de las razones centrales de por qué no cesa la violencia contra periodistas: porque los agresores se saben impunes.

Muchos periodistas nos sentimos abandonados por las autoridades, pero también por la sociedad. Sentimos que nos han dejado solos.

Las instituciones gubernamentales para proteger periodistas no funcionan.

Desde que se creó la Comisión Estatal de Protección a Periodistas van 24 periodistas asesinados en Veracruz... pero mientras sigan las simulaciones de protección, estos crímenes segurán en la opacidad y esto no tendrá fin.

Los periodistas de la zona de Orizaba alzamos la voz, exigimos justicia. Un alto a cualquier tipo de agresión a los trabajadores de los medios de comunicación.

Una vez que culminaron la lectura, los trabajadores de los medios de comunicación impresos, digitales, radio y televisión, montaron un altar en el kiosko del Parque Apolinar Castillo en honor a Jacinto Romero Flores.

De igual forma, colocaron las cartulinas que portaron, las cuales contenían: "No queremos que en Veracruz el periodismo se sigue escribiendo con sangre"; "Prensa, no disparen"; "Nos están matando"; "Justicia para Jacinto alto a la violencia en contra de periodistas"; "Justicia para el compañero Jacinto Romero. Cero impunidad"; "Ni uno menos, justicia para Jacinto"; "Censurado, prensa no disparen", entre otra más.