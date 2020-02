En Orizaba, padres de niños con cáncer buscan amparo

Un total de 60 padres de niños enfermos de cáncer que son atendidos en el Hospital Regional de Río Blanco buscarán un amparo ante un Juez Federal con sede en Córdoba debido a que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), afirman, pretende cobrar 90 mil pesos por la atención a sus hijos.

La abogada y representante de los padres de familia, Ana María Yashima, del despacho Rodal Oceguera, explico que este mismo día acudirán ante el juzgado a interponer un amparo y se les dé la atención gratuita en medicinas, estudios y exámenes a los niños pues es un derecho que tienen.

"Presentaremos este amparo en contra de la omisión que impera en el Hospital Regional de Río Blanco al no otorgar el servicio y en contra del cobro de recuperación.

"Los niños necesitan una atención médica integral y no se las pueden negar pues es un derecho, el personal administrativo del hospital es el que hace el cobro de los 90 mil pesos pero sabemos que no es culpa de los empleados, sino que todo es cuestión de la situación legal que mantiene en la incertidumbre a los hospitales por la creación del Insabi", afirmó.

La representante de los agraviados dijo que esta omisión es culpa del gobierno Federal y Estatal tras la implementación del Insabi, mismo que es un sistema de salud universal que se está implementado desde la reforma y desaparición del Seguro Popular.

"La solicitud al Juez de Distrito es que se garantice y ordene a las autoridades que no sólo se garantice la atención de un médico o la hospitalización, sino también los suministros, estudios, medicamentos, análisis, tomografías y todos los insumos necesarios y que no se les cobre porque son niños de escasos recursos. Si un niño que tiene cáncer o leucemia no se le suministran los medicamentos podría morir en cualquier momento", dijo.

Asimismo aseguró que estos cobros de recuperación se deben a la implementación del Insabi, ya que a todos los hospitales de todo el país les cortaron los recursos del fondo de gastos catastróficos, por lo que ahora tienen que cobrar para asegurar el pago por la atención de tercer nivel.

"No podemos pagar el alto costo de los medicamentos de nuestros hijos y nos ponemos en lugar de esos papás que están por todo el país y que están pasando por el mismo problema; que el gobierno les atienda a sus hijos como es obligación, ellos están obligados a garantizar y respetar junto con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos", señalaron los padres de familia, y agregaron que la salud y vida de sus hijos ahora está en manos de la justicia.