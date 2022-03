En Orizaba, buscan promover cultura de cuidado a animales; ´no compres, esteriliza´

La regidora Atenea Merino Chicatto señaló que en Orizaba se busca promover una cultura del cuidado de los animales entre la población para que la gente no compre animales, esterilice a los que tiene y les dé a estos una buena calidad de vida, pues el hecho de que tengan dueño no garantiza que las mascotas no sufran maltrato.

"Recuerden que hay muchos tipos de maltrato, incluso la humanización de las mascotas también es un tipo de maltrato. (A los animales) hay que tratarlos dignamente, que tengan un espacio adecuado, agua, que no estén bajo el sol, que tengan sombra o un lugar que los cubra de la lluvia o el frío", mencionó.