En nueva normalidad reabrirán parques con menor afluencia en Orizaba

Cuando se inicie la normalidad controlada en Orizaba, lo primero que podría abrirse será el Paseo del Río y de ahí los parques de las colonias que tienen menor afluencia y al final el Apolinar Castillo y la Alameda, señaló Román Rodríguez, director de Comunicación Social del ayuntamiento.





"Cuando decida, creo que lo primero que se va a abrir es el Paseo del Río, que es muy grande, por lo que si la gente mantiene la sana distancia y el cubrebocas, es muy difícil que te contagies. Incluso trabajamos, hicimos ahí unas remodelaciones, ampliamos la jaula de los jaguares, vamos a pasar a la leona a una jaula más grande", mencionó.





Rodríguez Martín comentó que cuando les donaron la leoncita la jaula en la que se resguardó estaba bien por su tamaño, pero ahora ya requiere de mayor espacio.





A partir de ahí, expuso, se podría comenzar a abrir los parques de las colonias, que son zonas de menor afluencia.





Comentó que los parques Apolinar Castillo, la Alameda y el de La Concordia son muy concurridos, y la recomendación es que en los espacios se mantenga poca gente, por lo que podrían ser de los que se abran en lo posterior.





"Seguimos tratando de hacer todo lo posible para que a Orizaba no le pegue la enfermedad, no tan sólo el COVID-19, también el dengue, porque a la gente se les está olvidando, pero el año pasado nos fue muy mal y el año pasado no lo atacamos porque por años el que se encargaba era el gobierno del estado, este año se decidió entrar nosotros", abundó.





El director de Comunicación Social del ayuntamiento expuso que se espera que luego de cómo estuvo el año anterior, el gobierno también tome acciones contra el dengue.