En Nogales, esperan resolución de impugnación en proceso interno del PAN

González Saavedra mencionó que la votación fue el 14 de febrero y él presentó su impugnación alrededor del día 17 de ese mismo mes al haber muchas irregularidades, ya que la mesa estaba constituida por familiares de la otra parte.

Mencionó que la situación estuvo mal desde el Comité Estatal, pero esto ha provocado que los verdaderos panistas, los fundadores, no apoyen la actual candidatura.

Reconoció que están a diez días de que terminen las campañas y él no puede salir a hacerlo porque no ha salido el veredicto, mientras que Efrén Espinoza está haciendo campaña, lo cual no debería porque está impugnado.

Por su parte, el señor Cebada, militante panista, indicó que la militancia está molesta con la imposición de Efrén Espinoza como candidato por maniobras de Víctor Serralde, pues se trata de "panistas de conveniencia", mientras que los que están con Ángel González son panistas de corazón y son mayoría.

Agregó que a los verdaderos militantes no se les olvida que en el pasado proceso Efrén Espinoza buscó la candidatura y como no se la dieron se fue al PES y ahora tal parece que lo premian.

