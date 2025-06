En Mes del Orgullo, refrendan en Xalapa lucha por derechos humanos e inclusión

Este mes de junio se conmemora el orgullo de la comunidad de la diversidad sexual, por lo que se estarán realizando distintas actividades en la ciudad de Xalapa, al refrendar la lucha por los derechos humanos y la inclusión.

En conferencia de prensa, la asociación Orgullo Xalapa A.C. anunció que, bajo el lema "Por los Derechos Humanos", se estarán realizando actividades que recuerdan una lucha histórica.

"Este mes representa una oportunidad para recordar que el amor no tiene forma, no tiene género y no tiene color", expresó una de las voceras del colectivo.

Se contemplan actividades en espacios abiertos a todo el público para fomentar una sociedad más incluyente y libre de discriminación.

"Invitamos a toda la ciudadanía a participar activamente. Queremos que este mes sea digno para nosotros, porque es un mes que nos ha costado mucho. No se trata sólo de una celebración, sino de un llamado a la acción colectiva y a la empatía", destacaron integrantes de Orgullo Xalapa.

Entre las actividades destacan una exposición fotográfica, así como el 14 de junio a las 18:00 horas la Marcha del Orgullo e Inclusión LGBTIQ+ 2025, que partirá del Teatro del Estado.

En las calles, la comunidad lésbico gay bisexual transgénero transexual travesti intersexual queer y más (LGBTTTTIQ+) hará visible su orgullo, además de exigir justicia y celebrar la diversidad.

"Cada persona, cada identidad tiene su lugar en esta lucha. Toda forma de resistencia es bienvenida", resultaron integrantes de Orgullo Xalapa.