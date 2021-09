"Han sido tres robos en menos de 10 días, uno fue el día 8, otro el día 10 y este último fue el sábado (18), se han robado (...) ya nos dejaron sin nada", señaló una docente.

Explicó que ya se dio parte a la Policía Municipal, a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, pero no han recibido apoyo de nadie.

"No tenemos ni apoyo ni ayuda, acá es una escuelita en la que siempre se meten a robar, siempre, ahorita en pandemia y que estuvo la escuela abandonada un año y medio, nadie se metió y casualmente que ahora que ya regresaron y que los papás vinieron a hacer faena porque ya estamos en clases presenciales, se meten a robar y hasta tres veces, es mucho fueron tres robos y no hay apoyo lamentablemente".

Afirmó que ya solicitaron a la Policía Municipal de Orizaba, ponga un guardia y vigile la escuela junto con la primaria, a la cual de igual forma se han metido a robar el pasado 18 del presente, y el ayuntamiento orizabeño les negó tal solicitud.

Detalló que durante estos últimos tres robos, los ladrones lograron llevarse: televisores, proyectores o cañones, grabadoras, mesas plegables y hasta material didáctico, además de que han causado desmanes en vidrios, puertas y protecciones para poderse meter.

Los docentes que conforman este jardín de niños, lamentaron que a lo largo de 10 años no han recibido ningún tipo de apoyo de parte del ayuntamiento de Orizaba.

"Hemos pedido apoyo para que nos compongan una barda, para la construcción de un salón de clases, para un domo, tenemos 10 años pidiendo el apoyo y nada, no hay dinero, no hay programas, no hay nada".

Debido a que las demás escuelas están recibiendo material e infraestructura educativa y domos para sus canchas de usos múltiples y está institución ningún apoyo, dijeron sentirse excluidos.

"Solo vemos como a las demás escuelas les están poniendo sus techos y no sabemos porque a esta no. Y son oficios y oficios y les puedo mostrar un expediente muy amplio y no nos apoyan, hasta ahorita todo es silencio de parte del municipio y no nos han dicho nada, y esperamos que nos de una cita el presidente (Igor Rojí) para exponerle nuestras preocupaciones, porque ya son muchos detalles que hemos sufrido".